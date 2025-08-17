Дональд Туск / © Associated Press

Борьба за будущее и безопасность Европы вступает в решающую фазу. В этот момент особенно важно, чтобы западные страны действовали вместе и не допускали раскола.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian.

По словам Туска, нынешняя ситуация требует от союзников максимальной решительности и консолидации.

«Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу. Сегодня еще более очевидно, что Россия уважает только сильных, а Путин снова доказал, что хитрый и безжалостный игрок», — подчеркнул польский премьер.

Он добавил, что именно поэтому Запад не может позволить себе слабость или разногласия в подходах:

«Так важно сохранить единство всего Запада».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп передал требования российского диктатора Путина, которые он озвучил на саммите на Аляске 15 августа, в отношении украинских территорий.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть возможность сокращения военного присутствия Соединенных Штатов в Европе.