Борель сделал тревожное заявление и призвал увеличить помощь Украине

Война – это большая угроза безопасности Европы, считает политик.
Лидеры членов Евросоюза должны увеличить военную помощь Украине для борьбы с РФ в рамках Европейского фонда мира (EPF).
Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает The Guardian.
Я призываю их (лидеров стран ЕС — Ред) достичь соглашения как можно быстрее, потому что времени больше нет", — подчеркнул он.
По словам Борреля, война России против Украины является самой большой угрозой европейской безопасности, а потому стоит поддерживать Украину. В противном случае, считает он, цена будет высокой.
"Мы можем и должны делать больше для поддержки Украины… Если мы этого не сделаем, мы заплатим более высокую цену", — заявил Боррель.
Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц сделал обнадеживающее заявление о 50 млрд евро для Украины. По его словам, члены ЕС хотят "обезопасить финансовую помощь для Украины".