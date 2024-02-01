Борель сделал тревожное заявление и призвал увеличить помощь Украине

Лидеры членов Евросоюза должны увеличить военную помощь Украине для борьбы с РФ в рамках Европейского фонда мира (EPF).

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает The Guardian.

Я призываю их (лидеров стран ЕС — Ред) достичь соглашения как можно быстрее, потому что времени больше нет", — подчеркнул он.

По словам Борреля, война России против Украины является самой большой угрозой европейской безопасности, а потому стоит поддерживать Украину. В противном случае, считает он, цена будет высокой.

"Мы можем и должны делать больше для поддержки Украины… Если мы этого не сделаем, мы заплатим более высокую цену", — заявил Боррель.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц сделал обнадеживающее заявление о 50 млрд евро для Украины. По его словам, члены ЕС хотят "обезопасить финансовую помощь для Украины".

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