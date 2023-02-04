Борис Джонсон и Лиз Трасс планируют вернуться в большую политику — Times

Бывшие британские премьер-министры Борис Джонсон и Лиз Трасс намерены возвратиться в большую политику.

Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Times.

Издание пишет, что Джонсон во время поездки в Соединенные Штаты на этой неделе призвал правительство Риши Сунака более решительно помогать Киеву. По словам экс-премьера, нельзя медлить с передачей ВСУ истребителей, дальнобойных ракет и других вооружений. По данным Times, Джонсон стремится вернуться на руководящие роли в Лондоне.

Преемница Джонсона и ныне уже экс-глава правительства Лиз Трасс хочет вступить в заочный спор с Сунаком, опубликовав статью о необходимости снизить налоговую нагрузку и активно стимулировать производство товаров и услуг в Британии. По словам собеседника The Times, Трасс стремится возглавить Консервативную партию в случае ее поражения на всеобщих выборах 2024-го и последующей отставки Сунака.

Британская газета также пишет о недовольстве Сунаком со стороны некоторых чиновников. Одна из причин – это намерение пойти на уступки ЕС по особому таможенному режиму в Северной Ирландии. Другое – стремление Сунака лично утверждать все важные правительственные решения.

"Как бы напряженно оно ни работало, правительство не может функционировать в таком режиме. Оно не может быть и министром по делам иммиграции, и министром здравоохранения, и канцлером казначейства, а также еще и премьером", — заявил The Times один из членов кабмина.

Между тем нынешний премьер-министр Риши Сунак, со своей стороны, полон решимости избежать политического "шума" своих предшественников и сосредоточиться на приоритетах, по которым его будут оценивать на следующих выборах.

Смены премьеров в Британии

Борис Джонсон сидел в кресле премьер-министра Великобритании с июля 2019-го по 6 сентября 2022-го. В должности и после увольнения он остается ярым сторонником Украины и призывает мир активно помогать в войне с РФ. Джонсон стал одним из первых политиков, приехавших в Киев с начала войны.

Мэри Элизабет Трасс, экс-глава МИД, возглавила правительство Великобритании 6 сентября 2022-го. Впрочем, она была на этом посту всего 44 дня. Уже 25 октября она официально сдала с себя полномочия премьер-министра.

Британские медиа причинами отставки 47-летней Трасс называют радикальную налоговую реформу, которая привела к хаосу в экономике, обрушившемуся фунту, а также не нашедшей поддержки среди бизнеса страны.

После отставки премьера британские СМИ стали называть фаворитов на пост главы правительства. На первом месте был бывший глава Минфина Риши Сунак . Собственно, именно 42-летний политик занял премьерское кресло. Вие стал самым молодым, кто занял эту должность за всю историю Великобритании.

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