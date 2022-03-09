Борис Джонсон отреагировал на авиаудар по роддому в Мариуполе и пообещал помочь Украине

Джонсон заявил, что привлечет Путина к ответственности.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на авиаудар РФ по роддому в Мариуполе. Он подчеркнул, что мир привлечет Путина к ответственности за его преступления.
Об этом Джонсон написал в Twitter
"Нет ничего хуже, чем нападения на беззащитных людей. Великобритания изучает возможность еще большей поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления", — написал Джонсон.
There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.— Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 марта 2022
Великобритания — это более поддерживающая Украину для спасения против воздушных лучей и мы должны держать Путин на счет для своих территорий. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC
Напомним, в Мариуполе российские оккупанты 9 марта разбомбили детскую больницу. Медицинский корпус полностью разрушен.
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