Борис Джонсон отреагировал на авиаудар по роддому в Мариуполе и пообещал помочь Украине

Борис Джонсон отреагировал на авиаудар по роддому в Мариуполе и пообещал помочь Украине

Джонсон заявил, что привлечет Путина к ответственности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на авиаудар РФ по роддому в Мариуполе. Он подчеркнул, что мир привлечет Путина к ответственности за его преступления.

Об этом Джонсон написал в Twitter

"Нет ничего хуже, чем нападения на беззащитных людей. Великобритания изучает возможность еще большей поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления", — написал Джонсон.

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.



Великобритания — это более поддерживающая Украину для спасения против воздушных лучей и мы должны держать Путин на счет для своих территорий. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC — Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 марта 2022

Напомним, в Мариуполе российские оккупанты 9 марта разбомбили детскую больницу. Медицинский корпус полностью разрушен.

Читайте также: