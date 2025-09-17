Борис Джонсон сказал, что Путин должен осознать это, чтобы война закончилась

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / © Associated Press

Война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока президент России Владимир Путин не осознает, что Украина никогда не вернется в состав России.

Об этом рассказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

«Украина больше никогда не будет частью Российской империи, и пока это не прояснится в голове у Путина, он будет продолжать. „И надо вбить Путину в голову, что он не выиграет войну. Долгосрочное будущее Украины — это свободная страна, а это означает, что мы постоянно говорим о гарантиях безопасности и „Коалиции желающих“, — сказал он.

Борис Джонсон призвал европейские страны не ждать и активно поддерживать Украину уже сейчас, подчеркивая, что им не обязательно участвовать в боях на фронте, а помощь может заключаться в логистике, обучении и тыловой поддержке. Он подчеркнул, что украинцы — герои и лучшие защитники своей страны.

«Но Киев, Львов — достаточно безопасные города. Французы, немцы, австралийцы, канадцы — многие страны, поддерживающие Украину, могли бы приехать и помочь с логистикой, обучением, замещением тыловых функций. Это и покажет Путину главное, что он должен понять. Украина больше никогда не будет частью Российской империи. Это в прошлом. Пока это не прояснится у него в голове, он будет продолжать. То есть нужно гораздо больше давления», — рассказал он.

