Об этом сообщает Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI).

В Лондоне при поддержке NAUDI продолжается "Саммит Свободы" - мероприятие, посвященное укреплению демократических союзов в сфере безопасности, обороны и технологий. Во время выступления Борис Джонсон осудил российские атаки на гражданских и подчеркнул, что стратегически Россия уже проиграла войну. "Народ Украины не подвергнется террору, украинцы никогда не сдадутся, и Путин никогда не покорит Украину", - заявил Джонсон. Джонсон отметил, что Путин продолжает войну не из-за веры в победу, а ради собственного политического выживания. Бывший премьер призвал союзников не искать компромиссы с Кремлем.

"Единственный язык, который он понимает - это сила. Вы не измените его расчеты ни красными дорожками, ни уступками. И невозможно договориться о территории с крокодилом, который сжимает вашу шею когтями", - подчеркнул Борис Джонсон. Политик уверен, что остановить войну можно только благодаря силе и решительным действиям Запада. Джонсон отметил необходимость расширения вторичных санкций и призвал разморозить около 300 млрд долларов российских активов и передать их Украине как репарации.

"Это абсолютно легально. Если украинцы используют эти средства для создания или покупки оружия - тем лучше".