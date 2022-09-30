"Боритесь – поборете": Данилов рассказал об условиях вступления Украины в НАТО

Для того, чтобы Украина присоединилась к Альянсу, нужно не только лишь решение Столтенберга, а 30 стран-членов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на вопрос, когда Украина может получить ответ на свою заявку о вступлении в НАТО по ускоренной процедуре.

Об этом он сказал в эфире ТСН в рамках телемарафона "Единые новости".

В частности, Данилов напомнил, что для согласования какой-либо страны для вступления в Альянс необходимы одобрительные решения всех 30 его членов.

"Хочу, чтобы мы с вами понимали, что Альянс – это не только Столтенберг. Он сейчас руководит Альянсом, но – это 30 стран и там должен быть абсолютный консенсус по этому решению. Я думаю, что полномочия на сегодняшний день давать такой ответ непосредственно у господина Столтенберга, наверно, нет", – сказал секретарь СНБО.

"А как дальше будут разворачиваться события, давайте будем смотреть. Мы с вами терпеливые люди", — добавил он.

Данилов также заверил, что Украина не оставит попыток стать членом НАТО и провел ряд исторических параллелей.

"Когда в 2008 году нам не дали ПДЧ, мы же не сложили руки, мы к этому двигались. Когда в 2010 году Россия захватила фактически через власть Януковича нашу страну, мы не сложили руки, мы двигались. Когда в 13-м году нам было отказано в движении на Евросоюз, мы так же начали, не сложа руки, работать. В конце концов, мы добились того, что в нашей Конституции закреплена норма вступления в Евросоюз и вступления в НАТО. Работаем. Боритесь – поборете", – процитировал секретарь СНБО Тараса Шевченко.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Комментируя это известие, Столтенберг сказал, что двери НАТО остаются открытыми для любой демократической страны.

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