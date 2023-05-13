Боррель: ЕС ускорит поставки боеприпасов Украине на фоне ожидаемого контрнаступления

По просьбе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, страны ЕС ускорятся с поставкой боеприпасов для Украины на фоне ожидаемого контрнаступления.

Киеву требуется дополнительная поддержка для защиты от российских окупантов. Поэтому ЕС намерен ускорить поставки боеприпасов в Украину.

Об этом 13 мая заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Конечно, мы должны ускорить поддержку. Он (Кулеба – ред.) назвал мне только цифру: в районе Бахмута, где продолжаются бои, Украине нужно около 1000 артиллерийских выстрелов в сутки. 1000 в день, только в Бахмуте. Чтобы иметь представление об интенсивности боевых действий и огневую мощь России и как украинцы могут противостоять этой непрерывной и систематической бомбардировке", – сказал Боррель.

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По его словам, Европарламент поддержал рассмотрение решения о боеприпасах для Украины по ускоренной процедуре. Теперь странам Европы придется прибегнуть к собственным запасам и преодолеть логистические трудности.

"Я уверен, что разговор с министром Кулебой будет передан в столицы министрами иностранных дел. Я попросил всех передать это сообщение министрам обороны. Отправка (боеприпасов – ред.) продолжается и я уверен, что она будет увеличиваться, потому что у нас есть финансовые возможности. Это не вопрос финансирования, это вопрос логистики. Понимаете, война – это логистика. Сегодня, если мы не поставим Украине боеприпасы, Украина не сможет себя защитить. Мы будем ускоряться", – заверил Боррель.

Напомним, еще в марте министры ЕС одобрили план по поставке Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов и ракет в течение 12 месяцев. Тогда 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства для сбора и размещения заказов в промышленности.

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