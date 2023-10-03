Боррель назвал единственный путь к миру в Украине и вспомнил о Зеленском

Жозеп Боррель заявил, что единственный путь к миру в Украине – это мирный план президента Зеленского.

Об этом идет речь в эфире телемарафона 3 октября.

"Мы нуждаемся в мирном процессе, однако Украина должна преобладать в военном плане на поле боя. Это война, она должна быть выиграна и мирный процесс должен быть построен", — сказал он.

Боррель подчеркнул, что план, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским – единственный план, и нет никаких других.

"План Зеленского — уже в Швеции, в Саудовской Аравии, многие его уже обсуждают. Больше людей присоединяется к этим усилиям, и это также моя работа и работа моих коллег-министров — протянуть руку помощи людям в мире, объяснить вещи и последствия войны, объяснить, что Россия делает с зерном, вмешивается в его экспорт и создает голод. Все это – дипломатическая работа, которую мы делаем для поддержки мирного плана президента Зеленского. Единственный план, который способен построить путь для мира, объединить людей, говорить "я ищу мира и только мира", — сказал Боррель.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве оружия, поскольку чем сильнее она будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров.

Читайте также: