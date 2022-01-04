Боррель назвал РФ "угрозой всего региона" и предостерег Кремль от агрессии против Украины

По его словам, ЕС "не может быть нейтральным наблюдателем".
Европейский Союз будет действовать решительно, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины.
Таково мнение руководитель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выразил в интервью польскому агентству PAP.
"ЕС будет действовать решительно, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины. Нынешняя ситуация представляет угрозу стабильности и безопасности не только Украины, но и всего региона. Ее нельзя обсуждать "без всех заинтересованных сторон за столом". Мы строим общую внешнюю политику, политику безопасности, общую политику безопасности и обороны именно в этих целях", — подчеркнул дипломат.
По его словам, ЕС "не может быть нейтральным наблюдателем" в ходе переговоров, которые требует Москва.
Боррель также отметил, что Европа поддерживает регулярные контакты со своими украинскими коллегами.
"Я также хочу подчеркнуть, что Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право и может свободно выбирать свои политические и безопасные альянсы или партнерства. Никто не будет принимать решения по вопросам, связанным с Украиной, без Украины", – говорит руководитель дипмиссии ЕС.
Как сообщалось, Жозеп Боррель посещает Украину с рабочим визитом 4-5 января. Боррель совместно с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетит Донбасс, а также линию столкновения. Кроме того, в Киеве он встретится с другими представителями властей.
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