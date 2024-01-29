Боррель – о войне в Украине: "Мы не видим света в конце тоннеля"

Глава евродипломатии заявил, что, несмотря на введенные против России санкции, война против Украины продолжается, и ее интенсивность растет.

Евросоюз ввел существенные санкции против России, значительно ослабившие ее военную машину. Однако война против Украины продолжается, интенсивность боевых действий растет и "мы не видим света в конце тоннеля".

Об этом глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, выступая на транспортном инвестиционном форуме ЕС-Центральная Азия.

Боррель сказал, что война России против Украины стала ярким напоминанием о критической важности совместной защиты основных принципов ООН. Это самый лучший способ обеспечить мир и безопасность в мире.

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"Суверенитет и независимость, территориальная целостность любой страны должны быть неоспоримыми. И мы должны избегать возвращения к миру, где "сила имеет право" и где могущественные страны могут менять границы в одностороннем порядке", – отметил глава евродипломатии.

Он сказал, что для защиты этих принципов ЕС ввел существенные санкции против России, значительно ослабившие ее военную машину.

"Но все равно они там, а война продолжается. И, если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля", – отметил Боррель.

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Он продолжил и сказал, что чтобы антироссийские санкции были эффективными, нужно полное сотрудничество партнеров.

"Мы внимательно следим за торговлей между нами, между странами Центральной Азии, с ними и Россией. Мы пытаемся проанализировать, какие именно механизмы позволяют обходить санкции. Мы должны усилить наше сотрудничество по этому поводу", – подчеркнул глава внешнеполитической службы ЕС.

К слову, ранее представитель Минобороны США Пэт Райдер заявил о реальной угрозе поражения Украины в войне с Россией, если ВСУ не получат больше оружия.

Отметим, что в США переговорщики от республиканцев и демократов согласовали законопроект об усилении контроля над миграцией, который открывает путь голосованию за продление помощи Украине. Однако спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал миграционный законопроект мертвым.

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