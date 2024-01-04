Боррель объяснил, как ответить на ракетные обстрелы Украины

Украина должна получить на вооружение дальнобойные ракеты, а также усиливать свою собственную мощь в ответ на дерзкие российские атаки по гражданской инфраструктуре.

Об этом у себя вX написал глава дипломатического корпуса Европейского Союза Жозеп Боррель.

Он рассказал, что провел телефонный разговор с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Политики "разделили все большее беспокойство об усилении российских воздушных атак на украинскую гражданскую инфраструктуру".

"Мы согласились с необходимостью усиления нашей военной поддержки Украины, в частности, в виде ракет дальнего радиуса действия и зенитных ракет", — написал Боррель.

Кроме того, Боррель и Сикорский обсудили пути усиления мер против обхода санкций против РФ из-за того, что "значительно увеличенный европейский экспорт в третьи страны может быть реэкспортирован в Россию".

Напомним, ранее Боррель заявлял, что РФ будет нести ответственность за свои военные преступления в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Словакии призвала передать Украине оружие.

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