Боррель объяснил, почему Китай больше не может быть посредником между Украиной и Россией

В Евросоюзе полагают, что "нейтралитет" Китая в войне есть. явно пророссийским.

Китай остается важным партнером для страны Евросоюза, но он упустил свой шанс стать посредником между Россией и Украиной.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

Боррель отметил, что Пекин сохраняет серьезное влияние на Москву, и это может помочь остановить российскую агрессию против Украины. Вместе с тем, Китай больше не может претендовать на место посредника между странами, поскольку его "нейтральность" была явно пророссийской. Однако "неограниченная дружба" между Китаем и РФ имеет свои пределы.

"Это такая ограниченная неограниченная дружба. Эта пара достаточно разбалансирована: Россия имеет всего 1 процент от мирового ВВП, — экономически это сравнимо, например, с Италией или с Испанией. На Китай приходится 20 процентов от мирового ВВП. Да, Китай поддерживает Россию, но пока он не оказывал России военную помощь. Мы должны быть внимательны, чтобы не толкнуть Россию в руки Китая. Но я не думаю, что Китай в восторге от того, что происходит в России", — отметил Боррель.

Он заявил, что Китай остается важным партнером, торговое обращение с которым ежесуточно составляет примерно 2,7 млрд евро. В то же время, Пекин остается конкурентом Евросоюза в экономике и противником в ценностях.

"Мы живем в мире конкуренции. Китай превращается в мировую мощность, вследствие собственного размера и потенциала. Вопрос не в том, чтобы остановить Китай в этом преобразовании, но в том, как убедить Китай конструктивно использовать свою мощность в соответствии с международным правом", — добавил Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что сбытие украинской ПВО российской ракеты "Кинжал", произошедшее впервые с начала полномасштабной войны, было очень громким событием и возмутило Китай.

Кроме того, мы ранее информировали, что командование НАТО классифицирует Китай как вызов, а не военную угрозу.

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