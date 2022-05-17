Боррель объяснил, почему Совет министров ЕС принял оборонную помощь для Украины на 500 млн евро

Эти средства предназначены для снабжения оружием.

Совет министров утвердил выделение Украине четвертого транша помощи на сумму 500 миллионов евро для закупки военного оборудования и обеспечения права на самооборону.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ.

«Мы взвесили все пути финансовой поддержки на фоне ухудшения гуманитарной ситуации перед фактом финансовых потребностей в период войны и для послевоенного восстановления страны и, главным образом, для того, чтобы защищать себя. Мы согласились предоставить (Украина – ред.) дополнительные 500 миллионов евро из Европейского Фонда Мира для поставки оружия. Мы начали с 500 миллионов евро и сейчас уже достигли суммы в два миллиарда. Это только верхушка айсберга, потому что очень многое делают сами страны-члены, не спрашивая о финансовой компенсации. Это гораздо больше этих двух миллиардов», — сказал Боррель.

Европейский Фонд Мира не входит в бюджет ЕС, он формируется на средства вкладов от стран-членов и предназначен для финансирования операций безопасности Евросоюза.

Высокий представитель ЕС отметил, что сегодняшняя встреча министров иностранных дел Евросоюза, посвященная ситуации в Украине, состоялась с участием министров иностранных дел Украины и Канады. В ходе заседания европейские чиновники заверили Дмитрия Кулебу в поддержке и намерении продолжать помощь Украине в ее борьбе против российской агрессии.

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Напомним, что в Брюсселе проходило заседание Совета министров иностранных дел ЕС с участием Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Европейские чиновники получили от него информацию о развитии событий в Украине и ее борьбе с российской агрессией. Министры обсудили пути продления экономической, финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украины, а также вопросы применения шестого пакета санкций против России и европейскую перспективу Украины.

Следует отметить, что Европейский Союз не может ввести шестой санкционный пакет против РФ, поскольку несколько стран – против, в частности Венгрия. Будапешт готов разблокировать шестой пакет санкций ЕС, только если Еврокомиссия выплатит инвестиционный пакет в размере 15-18 млрд евро.

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