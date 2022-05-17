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Боррель объяснил, почему Совет министров ЕС принял оборонную помощь для Украины на 500 млн евро

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Боррель объяснил, почему Совет министров ЕС принял оборонную помощь для Украины на 500 млн евро

Фото: Associated Press

Эти средства предназначены для снабжения оружием.

Совет министров утвердил выделение Украине четвертого транша помощи на сумму 500 миллионов евро для закупки военного оборудования и обеспечения права на самооборону.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ.

«Мы взвесили все пути финансовой поддержки на фоне ухудшения гуманитарной ситуации перед фактом финансовых потребностей в период войны и для послевоенного восстановления страны и, главным образом, для того, чтобы защищать себя. Мы согласились предоставить (Украина – ред.) дополнительные 500 миллионов евро из Европейского Фонда Мира для поставки оружия. Мы начали с 500 миллионов евро и сейчас уже достигли суммы в два миллиарда. Это только верхушка айсберга, потому что очень многое делают сами страны-члены, не спрашивая о финансовой компенсации. Это гораздо больше этих двух миллиардов», — сказал Боррель.

Европейский Фонд Мира не входит в бюджет ЕС, он формируется на средства вкладов от стран-членов и предназначен для финансирования операций безопасности Евросоюза.

Высокий представитель ЕС отметил, что сегодняшняя встреча министров иностранных дел Евросоюза, посвященная ситуации в Украине, состоялась с участием министров иностранных дел Украины и Канады. В ходе заседания европейские чиновники заверили Дмитрия Кулебу в поддержке и намерении продолжать помощь Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Напомним, что в Брюсселе проходило заседание Совета министров иностранных дел ЕС с участием Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Европейские чиновники получили от него информацию о развитии событий в Украине и ее борьбе с российской агрессией. Министры обсудили пути продления экономической, финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украины, а также вопросы применения шестого пакета санкций против России и европейскую перспективу Украины.

Следует отметить, что Европейский Союз не может ввести шестой санкционный пакет против РФ, поскольку несколько стран – против, в частности Венгрия. Будапешт готов разблокировать шестой пакет санкций ЕС, только если Еврокомиссия выплатит инвестиционный пакет в размере 15-18 млрд евро.

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