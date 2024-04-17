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Боррель объяснил, почему США не будут сбивать российские ракеты над Украиной

Боррель объяснил, почему США не будут сбивать российские ракеты над Украиной

Ситуация в Украине и ситуация в Израиле имеют существенные отличия — Жозеп Боррель / Фото: Associated Press

Мол, нельзя сравнивать Украину и Израиль.

Страны-члены ЕС последовательно работают над тем, чтобы увеличить объемы поставок Украине военной помощи, в частности средств противовоздушной обороны, но сравнивать усилия Израиля и его партнеров в отражении воздушной атаки со стороны Ирана с ситуацией в Украине было бы некорректно, поскольку между ними существуют существенные отличия.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам чрезвычайного Совета министров иностранных дел, посвященного реагированию на массированную атаку Ирана против Израиля, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, — пишет Укринформ.

«На городе президента Зеленского, очевидно, в этой ситуации я бы стремился подчеркнуть, что Украину тоже бомбят, и что всего несколько дней назад Россия разрушила важную электрическую станцию, которая обеспечивает Киев. Украина была неспособна предотвратить это из-за недостатка боеприпасов для ПВО. Все министры ищут пути для усиления способностей воздушной обороны Украины. В понедельник, когда встретятся министры обороны, надеюсь, мы сможем взять на себя очень конкретные обязательства по этому направлению», — сказал Жозеп Боррель.

Он заметил. что ситуация в Украине и ситуация в Израиле имеют существенные отличия и не могут сравниваться. В частности, Израиль имеет противовоздушную систему, которая защищает его воздушное пространство, на возведение которой потрачено много лет, и имеет высокую цену.

«Даже, если бы у нас были деньги, мы бы не могли установить такую систему (в Украине – ред.) в течение ночи. Во-вторых, иранская атака была отбита с помощью ракет по авиабазам, принадлежащим Франции, Соединенным Штатам и Иордании, — они также защищали собственные авиабазы. Этого не происходит в Украине. Там нет авиабаз, принадлежащих США, Великобритании или Иордании, их нет и в любом другом месте, где российские ракеты могли бы долетать. Поэтому эти две ситуации нельзя сравнивать, потому что эти ситуации разные», — отметил высокий представитель ЕС.

При этом он отметил, что ЕС, без сомнения, должен продолжать усилия по наращиванию способностей Украины в противовоздушной защите, и особенно напряженно работает для достижения этой цели в течение нескольких прошлых недель.

Ранее дипломат Владимир Огрызко объяснил, почему Запад помогает Израилю сбивать ракеты с Ирана и не помогает Украине.

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