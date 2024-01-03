Боррель отреагировал на массированные атаки России по Украине

Страна агрессорка Российская Федерация будет нести ответственность за свои военные преступления в Украине.

Об этом в соцсети Xнаписал верховный представитель по внешней политике и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель подчеркнул, что Москва начала новый год с того, что выпустила более сотни воздушных целей по украинским городам.

"Новый год Россия начала с того, что выпустила более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, ударив по мирному населению, разрушив жилые кварталы и жизнеобеспечивающую инфраструктуру. Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления", — заявил Боррель.

Напомним, РФ нанесла массированный удар по Киеву и Харькову 2 января. Захватчики применили 99 ракет разных типов. Было уничтожено уничтожено 72 воздушных целей. Также ПВО ликвидировало все 35 запущенных дронов.

Читайте также: