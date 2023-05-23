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Боррель ответил на циничное заявление Орбана о войне: "Дела у Украины идут хорошо"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Боррель ответил на циничное заявление Орбана о войне: "Дела у Украины идут хорошо"

Боррель ответил на циничное заявление Орбана. / Фото: Associated Press

Боррель убежден, что у Украины есть шансы победить Россию.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель косвенно ответил на циничное заявление венгерского премьера Орбана о том, "что Украина не сможет победить Россию".

Об этом он сказал на брифинге.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз является лидером по оказанию Украине военной помощи. Он добавил, что она будет только увеличиваться. По мнению главы дипломатии ЕС, Украина доказала, что может эффективно защищать себя от российских оккупантов.

"Министры обороны стран ЕС не соглашаются с некоторыми людьми, которые говорят, что Украина не может выиграть эту войну, поэтому, мол, мы должны прекратить ее поддерживать. Нет! Напротив, у Украины дела обстоят хорошо", — подчеркнул Боррель.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую развязала Россия.

В МИД Украины подчеркнули, что европейские политики утверждали в прошлом году, что "у Украины нет шансов продержаться более 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас".

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Дата публикации
Просмотры
465
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