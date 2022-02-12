Боррель подтвердил, что пакет тяжелых для РФ санкций уже готов – Кулеба

Боррель подтвердил, что пакет тяжелых для РФ санкций уже готов – Кулеба

ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Об этом он написал 11 февраля 2022 в сервисе микроблогов Twitter.

В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины. Благодарен ЕС за жесткую позицию и готовность к решительным действиям. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 11 февраля 2022

"В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины", — говорится в сообщении.

"Благодарен ЕС за жесткую позицию и готовность к решительным действиям", — резюмировал Кулеба.

Добавим, что Британия одобрила самые жесткие санкции против России. Они будут введены в случае нападения РФ на Украину.

Между тем в Сенате США зашло в тупик обсуждение законопроекта о санкциях в отношении России в случае ее вторжения в Украину. Законопроект завис из-за того, что в Сенате не могут договориться о вторичных санкциях в отношении российских банков и "Северного потока-2". Не исключено, что соответствующий процесс запустят снова.

Напомним, что ранее говорилось, что ЕС готовит "значительный и всеобъемлющий" пакет санкций против России в случае ее вторжения в Украину — от закрытия доступа к иностранному капиталу до введения контроля на экспорт особо важных товаров.

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