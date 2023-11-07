Боррель признал, что война на Ближнем Востоке влияет на международную поддержку Украины

Война на Ближнем Востоке между Израилем и боевиками ХАМАС оказывает влияние на международную поддержку Украины в ее противостоянии с российскими агрессорами.

Также читайте Евросоюз готов начать переговоры с Украиной о вступлении — СМИ

Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в своем выступлении на открытии дипломатической конференции Евросоюза.

"Эти две войны отличаются, они совершенно разные по своим причинам и последствиям. Но давайте будем откровенны: кризис на Ближнем Востоке уже имеет длительное влияние на нашу политику в Украине", — сказал Боррель.

Он сообщил, что во время последнего визита в Вашингтон он откровенно выразил свою обеспокоенность президенту США Джо Байдену и госсекретарю Антони Блинкену, что из-за событий на Ближнем Востоке поддержка Украины может уменьшиться.

"Это острая проблема, в борьбе с которой вы все должны внести свой вклад. Все наши делегации несут огромную ответственность за построение контрнарватива, адаптированного к нашим местным собеседникам", — обратился Боррель к участникам конференции.

Он пояснил, что многие страны Глобального Юга видят в войне в Украине "региональный конфликт", а не глобальную проблему, напрямую касающуюся Евросоюза и Соединенных Штатов.

"Эти страны, воспользуются кризисом в Газе, чтобы подчеркнуть то, что они видят как разногласие в нашем позиционировании или даже расхождение между европейцами, как это произошло во время последнего голосования резолюции в ООН", — заявил Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия настроена и дальше оказывать Украине военную помощь. Там говорят, что растянуться она может на десятилетие.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что пока еще не время для проведения мирных переговоров между Украиной и Российской Федерацией, развязавшей войну.

Читайте также: