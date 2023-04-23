Боррель призвал страны ЕС направить Военно-морские силы в Тайвань

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что европейские страны должны направить в Тайваньский пролив свои Военно-морские силы, чтобы обеспечить судоходство в этом районе.

Об этом Жозеп Боррель рассказал Journal du Dimanche.

Дипломат заявил, что для Евросоюза существует единый Китай, но "не в любых условиях, и точно не через применение силы".

"Европа должна присутствовать в этом вопросе, который волнует нас экономически, коммерчески и технологически. Вот почему я призываю европейские Военно-морские силы патрулировать Тайваньский пролив, чтобы продемонстрировать приверженность Европы свободе судоходства в этом чрезвычайно важном районе. В то же время мы должны быть внимательны по поводу провокаций и лишних ставок", — подчеркнул дипломат.

Напомним, Боррель призвал Китай приостановить диктатора Путина.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявлял, что в 2027 году в Тайване может разразиться военный конфликт с Китаем.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что территория по обе стороны Тайваньского залива принадлежит КНР.

16 апреля Китай запустил метеорологический спутник на орбиту ракетой Long March-4B. Обломки ракеты-носителя, прошедшей у северного побережья Тайваня, упали в море близ острова, который Пекин считает своей суверенной территорией.

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