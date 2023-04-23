Боррель прокомментировал скандальное заявление китайского дипломата о Крыме и постсоветских странах

Боррель выразил надежду, что подобные слова китайского посла не соответствуют официальной политике Пекина.

Глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что высказывания посла Китая во Франции Лу Шайе по поводу сомнительного статуса бывших стран СССР — неприемлемы.

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Об этом Боррель написал у себя на странице вTwitter.

"Неприемлемые высказывания посла Китая во Франции, подвергающие сомнению суверенитет стран, ставших независимыми после распада Советского Союза в 1991 году", — отметил Боррель.

Дипломат добавил, что в Европейском союзе надеются, что подобные слова китайского посла не соответствуют официальной политике Пекина.

Напомним, ранее сообщалось, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя скандальное заявление китайского посла, заявил, что все постсоветские государства имеют четкий суверенный статус, который зафиксирован в международном праве, кроме России, обманным путем занявшего место в Совбезе ООН.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что европейские страны должны направить в Тайвань пролив свои Военно-морские силы, чтобы обеспечить судоходство в этом районе.

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