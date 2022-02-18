Боррель решительно осудил обстрел оккупантами Станицы Луганской

Такой невыборочный обстрел гражданской инфраструктуры полностью неприемлем.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель решительно осудил обстрел с оккупированной территории ОРДЛО обстрела Станицы Луганской.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС, пишет Укринформ.

"Европейский Союз решительно осуждает обстрел детского сада в Станице Луганской. Такой невыборочный обстрел гражданской инфраструктуры полностью неприемлем и является очевидным нарушением режима прекращения огня и Минских соглашений. Европейский Союз призывает немедленно завершить тяглую эскалацию насилия и приветствует Украину за сдержанность", – говорится в документе.

Европейский Союз остается единственным в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Европейский Союз полностью поддерживает работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призывает обеспечить ее беспрепятственный доступ на всю территорию Украины согласно мандату миссии", — подчеркнул Жозеп Боррель.

Напомним, 17 февраля российские боевики устроили несколько десятков обстрелов на Донбассе, в том числе обстреляли здание детсада в Станице Луганской. В тот момент малыши находились в детском саду, но не пострадали. В то же время две женщины претерпели контузии.

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