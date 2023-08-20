Боррель: "Россия – бензоколонка с атомной бомбой и экономический карлик"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия не может добиться успеха в войне против Украины, а ее экономика – слабая и больше напоминает "бензоколонку, у владельца которой есть атомная бомба".

Об этом Боррель сказал в интервью испанской газете El Pais.

По его словам, Владимир Путин, решив начать полномасштабное вторжение в Украину, "почти во всем ошибался" – в частности, в способности контролировать страны Евросоюза через энергетическую зависимость.

"Путин собирается пожертвовать своим народом и своей армией ради своего личного и политического выживания, и именно поэтому так сложно вести переговоры о мире", — сказал Боррель.

Жозеп Боррель также подчеркнул, что Россия не имеет такого веса в мире, как Китай.

"Прежде всего, Китай – это не Россия. Китай – реальный геополитический актер, тогда как Россия – экономический карлик", – резюмировал глава дипломатии ЕС.

Напомним, политтехнолог назвал три потенциальных кандидата, которые могут заменить Путина в должности президента РФ.

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