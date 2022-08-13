Боррель выступает за демилитаризацию Запорожской АЭС: детали

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель выступает за демилитаризацию Запорожской АЭС и призывает МАГАТЭ посетить станцию.
Об этом онсообщил в сервисе микроблогов Twitter:
“Запорожский объект нельзя использовать в рамках какой-либо военной операции. Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории, начиная с полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ его посетить”, — написал Боррель.
К тому же, он считает, что Россия должна немедленно вернуть полный контроль над объектом законному суверенному собственнику, то есть Украине.
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