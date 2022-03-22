Боррель заверил, что ЕС и дальше будет поддерживать Украину и будет изолировать Россию санкциями

Боррель заверил, что ЕС и дальше будет поддерживать Украину и будет изолировать Россию санкциями

Вторжение России в Украину было в центре внимания встречи министров иностранных дел.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС проявили полное единство во всесторонней поддержке Украины и наращивании давления и изоляции России как страны-агрессора.

Об этом сказал Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ.

«Вторжение России в Украину было в центре внимания встречи министров иностранных дел. Министры провели анализ этой ситуации. Хотя сегодня не принималось конкретных решений, но мы оценили, где мы находимся, что происходит, и что мы можем сделать в течение следующих дней. Выводы очень четкие – все страны-члены остаются едиными в поддержке Украины, в дипломатическом измерении и на международной арене», — сказал Боррель.

Страны Евросоюза будут продолжать поддерживать Украину экономически, финансово путем предоставления гуманитарной помощи путем поддержки ее Вооруженных сил.

"Я рад объявить, что мы достигли политического согласия по выделению Украине дополнительных 500 миллионов евро в рамках Европейского Фонда мира", — добавил Высокий представитель ЕС.

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ЕС будет продолжать изолировать Россию на международной арене, разоблачать военные преступления и вопиющие нарушения международного гуманитарного права РФ в Украине.

«По нашей оценке, то, что происходит в Украине, является массированным военным преступлением, совершаемым российскими войсками против народа Украины. И это не останется без ответа. Поэтому мы приветствовали запрос Еврокомиссии о начале расследования в рамках Совета ООН по правам человека. Мы приветствуем расследование на уровне прокурора Международного уголовного суда и напоминаем о постановлении Международного суда, которое требует от России остановить вторжение в Украину», — подчеркнул Высокий представитель ЕС.

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