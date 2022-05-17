Боррель заверил, что ЕС поможет Украине экспортировать зерно, несмотря на морскую блокаду.

Министры иностранных дел G7 вместе обсудили меры по уменьшению негативного влияния действий России на мировую экономику.

Европейский Союз поможет Украине вывезти для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ.

«Министры рассмотрели поддержку экономики Украины путем либерализации торговли и упрощения транспортного сообщения. Есть план действий по внедрению так называемых зеленых коридоров для Украины. Мы должны помочь Украине продолжать производство и экспорт зерна. Хранилища Украины заполнены, но они не могут экспортировать это зерно. Им необходимо уволить складские мощности для принятия следующего урожая. Поэтому мы работаем над тем, чтобы помочь вывезти это зерно поездами через «коридоры солидарности», — сказал Боррель.

Россия пытается сместить акценты и переложить свою ответственность на жертву агрессии – Украину, а также на Запад, применивший санкции в ответ на российское вторжение.

«На самом деле, этот кризис является следствием войны, когда Россия бомбит украинские поля, разрушает, сжигает, разворовывает хранилища. Когда российские военные корабли блокируют черноморские торговые пути и украинские порты, когда Россия не позволяет вывоз украинской пшеницы на экспорт — это, конечно, негативное влияние на жизнь людей в Африке или в Азии, и они хотят получить ответы. Но им вредят не наши санкции, а последствия войны, которую Россия развязала против Украины», – подчеркнул высокий представитель ЕС.

Министры иностранных дел G7 вместе обсудили меры по уменьшению негативного влияния действий России на мировую экономику. В то же время, доставка продуктов в третьи страны остается большим вызовом для мира, и для ее решения требуется присоединение членов G20.

«Надеюсь, на следующей неделе, во время встречи G20, совместной с Африканским Союзом, которую созывают США в Вашингтоне, вопросы по продовольственной безопасности и ценам на энергетику будут стоять высоко в повестке дня», — резюмировал Боррель.

Напомним, что Украина на встрече послов G7 назвала необходимым создание влиятельной Организации стран-экспортеров зерновых, которая реагировала бы на мировые вызовы на рынке.

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