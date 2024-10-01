Боррель заявил, что у ЕС нет единства по поддержке Украины: кого он обвинил

Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, выразил глубокую обеспокоенность по поводу отсутствия единства в Европейском Союзе относительно поддержки Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг критике, скорее всего, Венгрию за то, что из-за нее "нет единства" в Евросоюзе.

Об этом он заявил комментируя обсуждение войны в Украине в Совбезе ООН 24 сентября, пишет DW.

"К сожалению, у ЕС больше нет единодушия по вопросу поддержки Украины, поскольку одна страна решила открыто поддержать бразильско-китайскую инициативу", – сказал Боррель.

Он прямо не заявил, какую страну имел в виду, однако недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто признал, что Будапешт присоединится к инициативе "Друзья мира", организованной Китаем и Бразилией для урегулирования российско-украинской войны.

Напомним, ранее представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо заявил, что его страна также поддерживает мирную инициативу Китая и Бразилии по завершению войны в Украине. Однако Швейцария не является членом ЕС.

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