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Боррель заявил, почему для Украины важно вступление в ЕС

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Боррель заявил, почему для Украины важно вступление в ЕС

Жозеп Боррель. / Фото: Associated Press

Введение станет сильнейшим обязательством безопасности.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что сильнейшим обязательством безопасности для Украины может стать вступление страны в Европейский союз.

Об этом Боррель сказал на встрече Совета министров ЕС по иностранным делам.

"Самые серьезные обязательства по безопасности, которые мы можем предложить в Украине — это членство в Европейском союзе, это самое сильное наше обязательство по безопасности", — говорится в его заявлении.

Боррель отмечает, что Украина сейчас имеет статус страны кандидата и продвигается дальше по этому пути.

"Мы говорим о войне, стойкости, кибератаках, также обычно наша дискуссия затронула тему мира. И мы должны искать возможности для мира, и обеспечивать те реформы, которые будут создавать дополнительное давление на Россию", — сказал высокий представитель ЕС.

Напомним, в Киеве 2 октября состоялась встреча Совета министров ЕС по иностранным делам, которая стала первой таковой в истории вне Европейского Союза.

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Дата публикации
Просмотры
486
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