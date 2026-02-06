ТСН в социальных сетях

Брак с 14 лет в Украине "заворачивают": что пошло не так с инициативой

Законотворческая инициатива, имевшая целью защиту прав новорожденных через судебное разрешение на брак несовершеннолетних, потерпела фиаско. Руслан Стефанчук официально подтвердил отказ от этой нормы ради спасения всего законопроекта.

Ирина Лабьяк
Идею с браком с 14 лет в Украине свернули

Идею с браком с 14 лет в Украине свернули / © ТСН

В Верховной Раде отреагировали на волну критики относительно снижения брачного возраста. Резонансную норму о браке с 14 лет решили полностью изъять из проекта Гражданского кодекса Украины.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Объяснение Стефанчука относительно «брака с 14 лет»

Спикер парламента пояснил, что проект Гражданского кодекса Украины (Кодекса частного права), который вызвал активные дискуссии в соцсетях из-за утверждения о якобы снижении брачного возраста, фактически предусматривал исключительный судебный механизм, направленный на защиту прав и законных интересов новорожденного ребенка.

В то же время из-за неоднозначной реакции общества от этой нормы решили отказаться, оставив действующее правовое регулирование без изменений.

«В сети распространяется критика положения одной из статей проекта закона о якобы снижении брачного возраста до 14 лет. Начну с того, что это не соответствует действительности. В проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременности, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО РЕШЕНИЮ СУДА может быть разрешено заключение брака«, — говорится в заявлении Стефанчука.

Он подчеркнул, что эта норма никоим образом не имела целью поощрять заключение браков с 14-летнего возраста.

По словам главы парламента, предложенные изменения были направлены исключительно на защиту прав и интересов родившегося ребенка.

«Именно поэтому предусмотрен целый ряд ограничений. Первое — факт рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременность. Второе — наличие решения суда. Именно это, по мнению авторов проекта, должно было бы обеспечить то, что в мире называют УЧЕТОМ НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА: чтобы новорожденный ребенок, независимо от обстоятельств, которых он не создавал, имел шанс вырасти в полноценной, любящей семье, а не остаться без отца или матери. Юридические аргументы здесь — однозначные», — пояснил Стефанчук.

Вместе с тем он отметил, что рабочая группа учла неоднозначное отношение общества к этой норме, «поэтому мы приняли решение — по результатам дискуссий — изъять эту норму из проекта и оставить действующую, которая действует сейчас».

«Подытоживая, этой нормы в проекте не будет. Мы не можем ставить остальные 1949 статей большого и фундаментального законопроекта в зависимость от восприятия или невосприятия положений одной статьи», — акцентировал спикер парламента.

Что не так с изменениями в Гражданский кодекс и браком с 14 лет?

Напомним, накануне появилась информация о том, что в Украине рассматривают законопроект №14394, который предлагает разрешить заключение брака с 14 лет в исключительных случаях, таких как беременность или рождение ребенка. Сейчас минимальный брачный возраст составляет 18 лет, а по решению суда — с 16 лет.

Новая инициатива не меняет общие возрастные границы, а лишь добавляет возможность регистрации брака для подростков в критических ситуациях. Документ находится на стадии обсуждения в комитетах Верховной Рады и ждет голосования.

Украинцы взялись активно обсуждать предложение к новому Гражданскому кодексу о возможности брака с 14 лет. Критики считают это попыткой легализовать сексуальные отношения с несовершеннолетними и избежать ответственности за преступления против половой свободы детей.

Семейный психолог Лариса Шкловцова предполагает, что инициатива может быть проверкой реакции общества или способом отвлечения от войны. Она отмечает, что в 14 лет личность еще не сформирована, а подростки социально, психологически и физически не готовы к ответственности за семью и финансы. Эксперт называет такую идею абсурдной, ведь в этом возрасте ребенок только ищет собственное «я», а раннее материнство приведет к ситуации, когда «ребенок родит ребенка», не имея ресурса для воспитания.

