Брак с 14 лет в Украине "заворачивают": что пошло не так с инициативой

Идею с браком с 14 лет в Украине свернули / © ТСН

В Верховной Раде отреагировали на волну критики относительно снижения брачного возраста. Резонансную норму о браке с 14 лет решили полностью изъять из проекта Гражданского кодекса Украины.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Объяснение Стефанчука относительно «брака с 14 лет»

Спикер парламента пояснил, что проект Гражданского кодекса Украины (Кодекса частного права), который вызвал активные дискуссии в соцсетях из-за утверждения о якобы снижении брачного возраста, фактически предусматривал исключительный судебный механизм, направленный на защиту прав и законных интересов новорожденного ребенка.

В то же время из-за неоднозначной реакции общества от этой нормы решили отказаться, оставив действующее правовое регулирование без изменений.

«В сети распространяется критика положения одной из статей проекта закона о якобы снижении брачного возраста до 14 лет. Начну с того, что это не соответствует действительности. В проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременности, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО РЕШЕНИЮ СУДА может быть разрешено заключение брака«, — говорится в заявлении Стефанчука.

Он подчеркнул, что эта норма никоим образом не имела целью поощрять заключение браков с 14-летнего возраста.

По словам главы парламента, предложенные изменения были направлены исключительно на защиту прав и интересов родившегося ребенка.

«Именно поэтому предусмотрен целый ряд ограничений. Первое — факт рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременность. Второе — наличие решения суда. Именно это, по мнению авторов проекта, должно было бы обеспечить то, что в мире называют УЧЕТОМ НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА: чтобы новорожденный ребенок, независимо от обстоятельств, которых он не создавал, имел шанс вырасти в полноценной, любящей семье, а не остаться без отца или матери. Юридические аргументы здесь — однозначные», — пояснил Стефанчук.

Вместе с тем он отметил, что рабочая группа учла неоднозначное отношение общества к этой норме, «поэтому мы приняли решение — по результатам дискуссий — изъять эту норму из проекта и оставить действующую, которая действует сейчас».

«Подытоживая, этой нормы в проекте не будет. Мы не можем ставить остальные 1949 статей большого и фундаментального законопроекта в зависимость от восприятия или невосприятия положений одной статьи», — акцентировал спикер парламента.

Что не так с изменениями в Гражданский кодекс и браком с 14 лет?

Напомним, накануне появилась информация о том, что в Украине рассматривают законопроект №14394, который предлагает разрешить заключение брака с 14 лет в исключительных случаях, таких как беременность или рождение ребенка. Сейчас минимальный брачный возраст составляет 18 лет, а по решению суда — с 16 лет.

Новая инициатива не меняет общие возрастные границы, а лишь добавляет возможность регистрации брака для подростков в критических ситуациях. Документ находится на стадии обсуждения в комитетах Верховной Рады и ждет голосования.

Украинцы взялись активно обсуждать предложение к новому Гражданскому кодексу о возможности брака с 14 лет. Критики считают это попыткой легализовать сексуальные отношения с несовершеннолетними и избежать ответственности за преступления против половой свободы детей.

Семейный психолог Лариса Шкловцова предполагает, что инициатива может быть проверкой реакции общества или способом отвлечения от войны. Она отмечает, что в 14 лет личность еще не сформирована, а подростки социально, психологически и физически не готовы к ответственности за семью и финансы. Эксперт называет такую идею абсурдной, ведь в этом возрасте ребенок только ищет собственное «я», а раннее материнство приведет к ситуации, когда «ребенок родит ребенка», не имея ресурса для воспитания.