Брат главы Верховной Рады задекларировал 103 тыс. грн пенсии

Согласно декларации, Николай Стефанчук в 2023-м получал заработную плату с четырех мест работы

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Стефанчук, младший брат председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, подал декларацию о доходах за 2023 год, передает "Последний бастион".

В 2023-м семья Стефанчуков приобрела немало недвижимого имущества, записанного на жену Оксану Музыку-Стефанчук:

4 земельных участка в Киевской области,

два жилых дома там же: 89,6 м² и 52,3 м².

Кроме того, Оксана Музыка-Стефанчук теперь совладелицей двух квартир в Киеве.

Согласно декларации, Николай Стефанчук в 2023-м получал заработную плату с четырех мест работы: две основных и две по совместительству. Суммарно – 1 млн 469 тыс. грн. К примеру, в Управлении аппаратом Верховной Рады Украины он получил 799 333 грн. А за свой труд в Киевском национальном университете им. Шевченко – 477 083 грн.

Также у нардепа указана пенсия – 103 688 грн.

Ранее сообщалось, что глава Хмельницкой МСЭК оформила инвалидность для 49 прокуроров области.

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