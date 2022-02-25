Брат руководителя Офиса президента Ермака пошел в терроборону

Руководитель Офиса президента поблагодарил брата.

Брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака Денис Ермак пошел добровольцем в территориальную оборону.

Об этом сообщил Андрей Ермак.

"Пошел добровольцем-снайпером в батальон терробороны. Где все эти большие патриоты? Все эти любители постов и лайков в Facebook? Что они делают сейчас? Люблю тебя, брат. Горжусь тобой. Давай! Защищаемся. Держимся", — говорится в сообщении.