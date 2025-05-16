Бриджит Бринк раскрыла детали своей отставки: при чем здесь Трамп

Бриджит Бринк раскрыла причину своей отставки / © Associated Press

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Посол США в Украине Бриджит Бринк объяснила причины своей отставки. По ее словам, решение было связано с давлением администрации Дональда Трампа, которое направлялось на официальный Киев, а не на страну-агрессора — Российскую Федерацию.

Об этом она написала в собственной колонке в издании Detroit Free Press.

«К сожалению, с самого начала политика администрации Трампа заключалась в том, чтобы оказывать давление на жертву, Украину, а не на агрессора Россию. Поэтому я больше не могла добросовестно придерживаться политики администрации и считала своим долгом уйти в отставку. После трех десятилетий службы нашей стране я ушла в отставку с должности посла в Украине», — написала Бринк.

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Как заявила бывшая посол, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину Россия творила «чистое зло».

«С 24 февраля 2022 года она (имеется в виду Россия — Ред.) сделала то, что можно охарактеризовать только как чистое зло: убила тысячи мирных жителей, включая 700 детей, ракетами и беспилотниками, которые попадали в их дома и квартиры ночью. Она совершила более 150000 военных преступлений, похитила 20000 детей из их семей и заставила миллионы мужчин, женщин и детей бежать в Европу и другие страны», — написала бывшая дипломат.

Бринк отметила, что за свою карьеру, проведенную в зонах конфликтов, никогда не видела такого систематического и ужасающего насилия со времен Второй мировой войны в Европе.

Кроме того, она заявила, что «мир любой ценой — это вовсе не мир, это умиротворение», которое приводит к еще большей войне и страданиям.

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«Я не могу стоять в стороне, когда в страну вторгаются, демократию бомбят, а детей убивают безнаказанно. Я считаю, что единственный способ защитить интересы США — это отстаивать демократии и противостоять автократам», — отметила Бринк.

Напомним, Бриджит Бринк была назначена на должность посла США в Киеве в мае 2022 года.

10 апреля 2025 года в Госдепе США сообщили, что Бринк уходит в отставку с должности посла в Украине по собственному желанию.

Позже в СМИ назвали скрытые причины этого неожиданного решения.

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