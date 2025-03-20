Брифинг Зеленского прервал звонок от Макрона: разговор попал на видео

Звонок от Макрона заставил Зеленского прерваться на несколько секунд. Видео мгновенно разлетелось по Сети.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время брифинга с журналистами 19 марта позвонил Эмманюэль Макрон и этот короткий разговор попал на видео.

Отрывок видео опубликован в Сети.

Общение Зеленского с журналистами вечером 19 марта неожиданно прервал телефонный звонок от Макрона. Украинский лидер поднял трубку и вежливо попросил французского коллегу подождать, пообещав перезвонить через 15-20 минут.

"Извини, Эмманюэль, но сейчас у меня разговор с журналистами. Можно я вернусь через 15-20 минут, пожалуйста? Замечательно, спасибо, пока!" — сказал Зеленский.

Также читайте Разговор Зеленского и Трампа: о чем говорили президенты

Поскольку брифинг проходил в режиме онлайн, этот момент попал на видео.

После этого президент Украины продолжил отвечать на вопросы журналистки.

Когда возможность задать вопрос получил журналист французского медиа France24, он попросил Зеленского подтвердить, что глава государства только-то разговаривал именно с Макроном.

"Да, я только что говорил с президентом Эмманюэлем Макроном. Мы с ним очень часто общаемся, раз в день в среднем, я бы сказал. У нас очень тесные отношения между нашими странами, он сильно помогает. Я ему за это благодарен", – ответил украинский президент.

Во время брифинга Зеленскому неожиданно позвонил Макрон

Напомним, 19 марта Зеленский пообщался с журналистами и рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, шагах по приближению мира, возможности полного прекращения огня, безопасности инфраструктуры, размещении иностранного контингента, об усилиях для возвращения украинских детей, переговорах между США и Россией.