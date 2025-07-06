Выступление Путина на саммите БРИКС. / © Associated Press

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В ходе саммита в Рио-де-Жанейро лидеры стран БРИКС пытались найти тонкий баланс между демонстрацией лояльности России. Заключительная декларация саммита, согласованная в течение месяцев, отражает осторожную дипломатию и стремление избежать резких формулировок.

Об этом пишет El Mundo.

Вопрос войны в Украине получил лишь фрагментарное освещение в 126 абзацном итоговом документе. Упоминания касались преимущественно ударов по приграничным регионам России — Брянской, Курской и Воронежской областях — без критики Кремля или упоминания о действиях России как агрессора. Такая риторика явилась следствием позиции РФ, которую поддержали или не стали отрицать другие члены объединения.

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Владимир Путин, не прибывший на саммит из-за риска ареста по ордеру Международного уголовного суда, выступил дистанционно. В своей речи он заявил, что либеральная модель глобализации исчерпала себя, а БРИКС уже превзошел G7 по экономическому влиянию.

Напомним, в течение 6-7 июля лидеры стран БРИКС встретились в Рио-де-Жанейро.

Хозяин Кремля, который из-за угрозы ареста не может посещать более 120 стран мира, принимает участие в работе саммита по видеосвязи.