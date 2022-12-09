Британии предложили проявить лидерство в создании трибунала за преступления России – Зеленский

Привлечение России к ответственности за агрессию – один из важных пунктов украинской формулы мира.

В пятницу, 9 декабря, в Киеве состоялась конференция, которая продолжает линию международных мер по привлечению России к ответственности и поиску форматов освобождения украинцев, которых оккупанты держат в плену.

Об этом говорил президент Украины в традиционном вечернем обращении.

"Чувствуем поддержку как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем сообщить конкретные детали", — пообещал украинский лидер.

Зеленский рассказал, что в разговоре с премьер-министром Британии обсудил результаты визита первой леди Украины в Лондон, где у нее было выступление в британском парламенте.

"От имени нашего государства Елена предложила Соединенному Королевству проявить лидерство именно в вопросе о справедливости – в создании специального трибунала по преступлению агрессии России. Это один из пунктов украинской формулы мира, и для меня очень важно видеть сейчас в международной коммуникации, что глобальные лидеры действительно услышали украинские мирные предложения", — подчеркнул президент.

Украинский лидер напомнил, что формула мира это десять пунктов — "от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех удерживаемых на территории России военнопленных и депортированных".

"Это сейчас одна из ключевых задач для нашего государства — привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира. Мы должны вернуть украинский флаг во все города и громады Украины, обеспечить реальную ответственность государства-террориста за эту войну и гарантировать безопасность всем поколениям украинцев после завершение этой войны", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Франция вместе с европейскими и украинскими партнерами начала работать над созданием специального трибунала по вооруженной агрессии России в Украине.

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