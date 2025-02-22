Британия "бросит вызов" США: Лондон готовит новую помощь Киеву и санкции против Москвы — The Telegraph

Это резко контрастирует с подходом Трампа, который в последние дни оказывает давление на Киев.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вскоре объявит о новом пакете помощи для Украины и санкциях против РФ, на фоне попытки Вашингтона надавить на Киев, чтобы он заключил невыгодный для себя мир с Москвой.

Об этом говорится в публикации издания The Telegraph.

Издание пишет, что британский премьер 24 февраля, в день третьей годовщины начала полномасштабного вторжения, объявит о "тройном ударе", который будет включать военную помощь для Украины и санкции против РФ.

"Это резко контрастирует с подходом Трампа, который в последние дни назвал украинского президента Владимира Зеленского "диктатором" и настаивает на скорейшем прекращении конфликта", — говорится в публикации.

Журналисты пишут, что таким образом британский премьер "бросит вызов Трампу новой помощью для Украины".

Также в статье указывается, что накануне президент США Дональд Трамп обвинил Великобританию в том, что она "ничего не делает для завершения войны".

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит для Украины большой пакет военной помощи, в который войдет разное вооружение для фронта на сумму около 20 млрд. евро.

Мы ранее информировали, что эксперт рассказал, что произойдет, если США остановят поддержку Украины.

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