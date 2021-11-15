Британия должна быть готова к войне с Россией — глава штаба обороны Соединенного Королевства

Картер "надеется", что войны с Россией не будет, однако подчеркивает, что НАТО должен быть готов к любому сценарию развития событий.

Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер, который в этом месяце уходит в отставку, заявил, что британские военные должны быть готовы к войне с Россией из-за обострения ситуации в Восточной Европе. Однако генерал Картер не верит, что Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам военного, Россия сейчас представляет большую угрозу для Восточной Европы, чем восемь лет назад, когда он только начал работать на своем посту.

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Картер "надеется", что войны с Россией не будет, однако подчеркивает, что НАТО должен быть готов к любому сценарию развития событий.

"Россия, вероятно, рассматривает глобальный стратегический контекст как непрерывную борьбу, в которой, думаю, будет применять все инструменты национальной власти для достижения своих целей. Но в то же время россияне не хотят развязывать горячую войну. Они попытаются достичь своей цели более тонкими способами", — считает начальник штаба обороны Великобритании.

Комментируя кризис на польско-белорусской границе из-за наплыва мигрантов Картер заявил, что таким образом Россия хочу отвлечь внимание от своих действий.

На вопрос, может ли это перерасти в войну, генерал ответил: "Я не знаю. Я думаю, что мы должны быть настороже и убедиться, что сдерживание действенно. Мы должны убедиться, что у НАТО есть полное единство, и мы не допускаем любых пробелов в нашей коллективной позиции".

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения.

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