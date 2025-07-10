- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1703
- Время на прочтение
- 2 мин
Британия готова отправить войска в Украину: министр обороны назвал условие
Ожидается, что Франция и Великобритания предоставят основную часть военного контингента, хотя план также нуждается в поддержке со стороны США.
Великобритания готова направить солдат в Украину для усиления прекращения огня с Россией в рамках реализации планов "коалиции решительных".
Об этом заявил британский министр обороны Джон Гилли, сообщает Express.co.uk.
Отмечается, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проведут переговоры с другими странами, присоединившимися к Коалиции желающих. Ожидается, что Париж и Лондон предоставят основную часть военных сил, хотя план также требует поддержки со стороны США.
Гили спросили, включает ли это возможность направления войск в Украину для поддержки прекращения огня?
"Да. Премьер-министр (Великобритании Кир Стармер - Ред.) всегда четко заявлял, что готов ввести войска в Украину, чтобы помочь усилить прекращение огня", - ответил Гили.
Ранее поступали сообщения о том, что Британия отказалась от планов отправки миротворческих сил в Украину из-за нежелания президента США Дональда Трампа поддержать это предложение. Однако комментарии министра обороны показывают, что от этой идеи в Лондоне не отказались.
Британский министр обороны также заявил, что для защиты Европы будут созданы силы численностью 50 тысяч военнослужащих, поскольку Великобритания и Франция активизируют военное сотрудничество.
По его словам, на франко-британском саммите будут обсуждаться также и вопросы сдерживания двух стран перед экстремальными угрозами в Европе.
"Мы тесно сотрудничаем в военной сфере, поэтому мы объявим о новой координации ядерного сотрудничества, исследований, учений, испытаний и координации нашего сдерживания перед лицом экстремальных угроз, с которыми могут столкнуться наши страны в Европе...", - подчеркнул Гили.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выдвинул условие для введения британских миротворцев в Украину. Он убежден, что защита со стороны США является необходимой составляющей для потенциального введения миротворческих сил.