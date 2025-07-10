Британия готова отправить войска в Украину: министр обороны назвал условие

Британская армия. / © Associated Press

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Великобритания готова направить солдат в Украину для усиления прекращения огня с Россией в рамках реализации планов "коалиции решительных".

Об этом заявил британский министр обороны Джон Гилли, сообщает Express.co.uk.

Отмечается, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проведут переговоры с другими странами, присоединившимися к Коалиции желающих. Ожидается, что Париж и Лондон предоставят основную часть военных сил, хотя план также требует поддержки со стороны США.

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Гили спросили, включает ли это возможность направления войск в Украину для поддержки прекращения огня?

"Да. Премьер-министр (Великобритании Кир Стармер - Ред.) всегда четко заявлял, что готов ввести войска в Украину, чтобы помочь усилить прекращение огня", - ответил Гили.

Ранее поступали сообщения о том, что Британия отказалась от планов отправки миротворческих сил в Украину из-за нежелания президента США Дональда Трампа поддержать это предложение. Однако комментарии министра обороны показывают, что от этой идеи в Лондоне не отказались.

Британский министр обороны также заявил, что для защиты Европы будут созданы силы численностью 50 тысяч военнослужащих, поскольку Великобритания и Франция активизируют военное сотрудничество.

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По его словам, на франко-британском саммите будут обсуждаться также и вопросы сдерживания двух стран перед экстремальными угрозами в Европе.

"Мы тесно сотрудничаем в военной сфере, поэтому мы объявим о новой координации ядерного сотрудничества, исследований, учений, испытаний и координации нашего сдерживания перед лицом экстремальных угроз, с которыми могут столкнуться наши страны в Европе...", - подчеркнул Гили.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выдвинул условие для введения британских миротворцев в Украину. Он убежден, что защита со стороны США является необходимой составляющей для потенциального введения миротворческих сил.

Дата публикации 14:55, 16.06.25 Количество просмотров 759 Экстренная встреча! Макрон пошел против Трампа? Ситуация Израиля и Ирана - скрытые факты