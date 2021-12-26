Британия готовит эвакуацию своих военных из Украины в случае вторжения РФ — Daily Express

Британия готовит эвакуацию своих военных из Украины в случае вторжения РФ — Daily Express

Британское командование не хочет допустить, чтобы их войска в Украине "оказались в ловушке".

В Лондоне разработали планы на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы вывести британских военных инструкторов из Украины в случае российского вторжения.

Об этом информирует британский таблоид Daily Express.

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В издании пишут, что решение о формировании стратегии выхода сделано после того, как министр обороны Бен Уоллес заявил, что войска Британии не будут сражаться с российскими войсками на украинской земле.

Британское командование проведет анализ ситуации, чтобы гарантировать "безопасный вывод" британских инструкторов из Украины в случае возможного ввода российских войск. Большинство британских военных дислоцируются в Яворове (Львовская область), вблизи польской границы. Это более 100 инструкторов, занимающихся обучением украинских сил.

Небольшая команда штабных офицеров в Киеве, по данным издания, также отправится на границу, а находившиеся в Одессе британские моряки отправились домой на Рождество.

Приказ об эвакуации поступит от начальника британского управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикленда. Его подчиненные "находятся наготове", и наблюдают за "атмосферой" и обстановкой. Стрикленд дважды в день будет получать сведения о ситуации в Украине, которая сложилась из-за стягивания российских войск.

"Он будет внимательно смотреть, чтобы оценить влияние любого вторжения на способность вывести войска — он не может позволить, чтобы они (британские военные — Ред.) оказались там в ловушке", — рассказывает собеседник издания.

Напомним, что Россия стянула к границам с Украиной почти 52 батальонно-тактические группы.

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