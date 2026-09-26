Британия готовит неожиданный шаг по отношению к России: Путина хотят видеть на саммите G20

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Великобритании разразился скандал из-за планов премьер-министра Энди Бернема пригласить делегацию РФ и даже «фюрера» Владимира Путина на саммит G20, который в следующем году состоится в Манчестере.

О скандале сообщает издание The Daily Mail.

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В британском правительстве подтвердили, что России могут разрешить направить своих представителей, несмотря на продолжающуюся войну против Украины. В то же время, источник среди должностных лиц назвал это решение «глубоко досадным», объяснив его отсутствием консенсуса относительно исключения России из G20.

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Ожидается, что Владимир Путин лично в Британию не приедет из-за ордера Международного уголовного суда на его арест, который британские суды могут обеспечить.

В то же время, критики опасаются, что появление российской делегации в британском Манчестере создаст впечатление нормализации отношений с Кремлем.

Бывший премьер Борис Джонсон заявил, что допуск Путина или его соратников в страну был бы «немыслим». По его словам, если РФ все же пригласят из-за отсутствия согласия по поводу ее исключения из G20, то Лондон должен четко заявить: если приедет Путин, то его могут арестовать.

Пресс-секретарь Консервативной партии по вопросам национальной безопасности Алисия Кирнс заявила, что допуск «российских военных преступников» на саммит G20 «будет оскорблением для всех, кто воевал и погиб в Украине».

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«Москва не желательна, пока она не прекратит свое варварское и незаконное вторжение», — добавила она.

Источники в британском правительстве заявили, что перспектива приглашения со стороны России также вызывает беспокойство в правительстве. По словам одного из собеседников, МИД и Минобороны страны «против этой идеи». Между тем, по данным СМИ, это решение продвигали Даунинг-стрит и правительственный Кабинет, отвечающий за подготовку к G20.

В то же время, в британских силовых структурах опасаются, что Москва использует участие в саммите как пропагандистский повод и способ получить дополнительную легитимность.

«Россия — враг не только Великобритании, но и всего Запада. Они ежедневно совершают враждебные действия против нас», — заявил представитель служб безопасности.

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Напомним, что в американском Сенате бьют тревогу по приглашению Владимира Путина на G20 в Майами в декабре. Двухпартийная группа из 14 сенаторов призвали президента Дональда Трампа отозвать приглашение, направленное диктатору.

В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио назвал участие российского «фюрера» на саммите «возможностью для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами».

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