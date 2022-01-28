Британия и ЕС готовят новые санкции против РФ в газовой сфере — Financial Times

Британия и ЕС готовят новые санкции против РФ в газовой сфере — Financial Times

Речь идет о "жестком ограничении" финансирования и передаче технологических разработок россиянам в газовой сфере.

Власти Евросоюза и Великобритании в координации с США разрабатывают новые экономические санкции против России в случае дальнейшей эскалации против Украины. Ограничения в частности коснутся практически всех новых газовых проектов РФ.

Об этом сообщает Financial Times.

Речь идет о "жестком ограничении" финансирования и передаче технологических разработок россиянам в газовой сфере. При этом возможные новые санкции Европы могут затронуть ряд европейских компаний, которые активно инвестируют в российский газовый сектор.

Total владеет долей в "Ямал СПГ";

BP — в "Роснефти".

Shell заключила контракт с "Газпромом".

В издании отмечают, что хотя РФ и является одним из крупнейших в мире производителей нефти и газа, она зависит от современных технологий других государств и сотрудничества с иностранными компаниями.

Эти санкции — удар по ключевой жизненно важной отрасли для РФ.

Ранее сообщалось, что Европейский Центробанк запросил у банков информацию о плане действий в случае отключения РФ от SWIFT.

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае широкомасштабного нападения РФ на Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что правительство страны готово без колебаний и раздумий ввести жесткие санкции против РФ и лично Владимира Путина, если он решится вторгнуться в Украину.

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