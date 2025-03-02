Британия и Франция будут работать над мирным планом с Украиной, а потом покажут его США – Стармер

Великобритания и Франция вместе с Украиной хотят создать новый мирный план, а затем представить его США.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает The Guardian.

Таких договоренностей удалось добиться после разговоров с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном, отметил он. Кроме того, к работе над мирным планом могут присоединиться еще одна или две страны.

"Это случалось в прошлом. Я думаю, что это реальный риск, и поэтому мы должны убедиться, что если соглашение будет заключено, то это будет долгосрочное соглашение, а не временная пауза", — отметил британский премьер.

Решение было принято после публичного спора между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Напомним, сегодня стартует саммит в Лондоне.

6 марта состоится внеочередное заседание Европейского совета, на котором представители стран-членов должны рассмотреть важнейший вопрос создания европейской оборонной архитектуры, который часто откладывается.

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