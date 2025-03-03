Британия и Франция не согласовали план частичного перемирия между Украиной и РФ

Париж и Лондон не смогли согласовать план частичного месячного перемирия между Украиной и Россией.

Об этом заявил глава британского правительства Кир Стармер, передает AFP.

По данным журналистов, Стармер объявил об этом 3 марта. Подробностей и прямой речи не приводили.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и Лондон предлагают частичное перемирие сроком на один месяц. Он отмечал, что оно не будет распространяться на наземные боевые действия, а касаться атак с воздуха и моря, а также объекты энергетической инфраструктуры.

По словам французского президента, прекращение огня на месяц станет первым этапом, следующим будет развертывание войск для обеспечения мира. Он подчеркнул, что это не произойдет "ближайшими силами", а первоочередные переговоры по плану будут длиться несколько недель.

Макрон в феврале 2024 года заявил о возможном направлении западных войск в Украину. Часть мировых лидеров поддержала такую идею, в частности, Литва объявила о готовности направить своих военных инструкторов в Украину. Среди тех, кто исключал такую возможность, был канцлер Германии Олаф Шольц, а также Польша и Румыния.

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