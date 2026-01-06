Британия и Франция развернут войска в Украине: Стармер объяснил, когда именно

Кир Стармер / © Associated Press

Великобритания и Франция планируют развернуть свои вооруженные силы на территории Украины сразу после достижения мирного соглашения для обеспечения стабильности и укрепления гарантий безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер после заседания «Коалицы желающих».

«Так что можно сказать, что после прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные базы по всей Украине», — подтвердил Кир Стармер.

Согласно официальному заявлению британского премьер-министра Кира Стармера, эти «многонациональные силы для Украины» станут инструментом стратегического заверения, который поможет стране вернуться к стабильной жизни и восстановить собственный оборонный потенциал.

Подчеркивается, что подписанная декларация создает необходимую правовую базу для присутствия французских и британских контингентов на украинской земле, что позволит им непосредственно привлекаться к защите воздушного и морского пространства государства. Кроме того, союзники сосредоточятся на возрождении Вооруженных сил Украины, готовя их к вызовам будущего.

Отдельным стратегическим шагом станет создание сети военных хабов, расположенных по всей территории Украины. Эти центры будут служить опорными точками для развертывания сил и будут функционировать как защищенные объекты для удовлетворения оборонных нужд Киева.

Что известно о декларации?

Напомним, Украина, Франция и Британия подписали декларацию о развертывании западных сил.

После заседания Коалиции желающих Украина, Франция и Великобритания официально подписали декларацию о развертывании западных контингентов на украинской территории.

Документ предусматривает создание многонациональных сил для обеспечения безопасности. Также на заседании договорились, что численность украинской армии после прекращения войны составит до 800 тысяч человек.

Также Зеленский объяснил, готовы ли США контролировать прекращение огня в Украине.