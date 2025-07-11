Британия и Франция увеличат количество миротворцев для Украины

Эммануэль Макрон и Кор Стармер / © Associated Press

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Франция и Великобритания планируют расширить совместные экспедиционные силы (CJEF) до 50 тысяч военнослужащих. Такие подразделения могут участвовать в стабилизационной миссии в Украине после прекращения боевых действий.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Le Figaro.

«Мы увеличиваем эти общие силы из бригады в армейский корпус, а это значит, что они могут иметь до 50 тысяч военнослужащих, способных к развертыванию в большом бою», — подчеркнул Макрон.

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Президент Франции пояснил, что речь идет о подразделениях, численность которых может вырасти в пять раз по сравнению с нынешним составом. Основа этих сил будет составлять французские и британские военные, но предусмотрено привлечение и других европейских партнеров.

«Это будет скелет, сформированный вокруг Франции и Британии, способный объединить других европейских партнеров», — уточнил Макрон.

По его словам, CJEF станет значимым элементом как для НАТО, так и для оборонного потенциала ЕС.

«Партнерство CJEF придаст надежности и прочности европейскому столбу НАТО на оперативном уровне, а также укрепляет стратегическую автономию Европы», — заявил президент Франции.

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Елисейский дворец сообщил, что такая структура будет действовать под названием Франко-британские объединенные силы. Ожидается, что они могут стать основой для сил успокоения, которые будут развернуты в Украине в случае прекращения огня.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели виртуальный саммит с другими участниками этого объединения стран, оказывающих поддержку Украине.

Мы ранее информировали, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон договариваются об историческом ядерном сотрудничестве на фоне угроз для Европы.