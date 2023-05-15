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Британия не будет передавать истребители Украине: у Сунака назвали причину

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Британия не будет передавать истребители Украине: у Сунака назвали причину

Британия не будет передавать свои истребители Украине, потому что и выбрала для себя F-16 / Фото: Associated Press

Ранее в британском правительстве сообщили, что Украина выбрала для себя самыми лучшими именно истребители F-16.

Великобритания не планирует отправлять свои истребители в Украину, ведь украинские военные предпочитают использовать американские истребители F-16.

Об этом пресс-секретарь британского премьер-министра Риши Сунака сообщил 15 мая, сообщает The Guardian.

Представитель Сунака негативно ответил на вопросы журналистов о том, отправит ли Британия истребители в Украину.

"Мы не планируем этого делать. Украинцы приняли решение тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что Королевские военно-воздушные силы не используют эти самолеты", – сказал он.

Напомним, в правительстве Великобритании сообщили, что летом государство начнет обучение украинских пилотов. И уже сейчас британское правительство работает с другими странами по вопросу передачи истребителей F-16 Украине.

Сунак также сообщил, что его государство будет ключевой частью коалиции партнеров, которая будет оказывать поддержку в развитии Воздушных сил Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1442
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