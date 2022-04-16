Британия не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцам необходимые ресурсы – Джонсон

Британия не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцам необходимые ресурсы – Джонсон

Он убежден, что Украину ждет успех, а Путина – провал.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 16 апреля, что его государство "не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцам необходимые ресурсы" для защиты страны от российского вторжения.

Об этом Джонсон написал в Сети после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно заявлению с Даунинг-стрит, "премьер-министр отдал честь храбрости украинских военных, продолжающих мужественно защищать свободу своей страны".

Там также сообщили, что украинский лидер проинформировал британского премьер-министра о ситуации в Мариуполе и Джонсон сказал, что поздравляет украинское сопротивление в городе.

"Стороны обсудили необходимость долгосрочного решения по безопасности для Украины, и премьер-министр заявил, что будет продолжать тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине защиту ее суверенитета в ближайшие недели и месяцы", – говорится в заявлении на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о новых санкциях со стороны Великобритании, которые вступили в силу на прошлой неделе, и сказал, что Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, включая бронетехнику в ближайшие дни. Премьер-министр сказал, что международная поддержка Украины лишь усиливается и что он остается уверенным, что Украина добьется успеха, а Путин – провала", – добавили в сообщении.

Напомним, 16 апреля в разговоре с журналистами Зеленский заявил, что риторика некоторых стран по военной помощи для государства изменилась в лучшую сторону, однако Украина все еще получает мало оружия.

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