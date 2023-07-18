Британия обратилась к ООН и Путину: "Нельзя допускать, чтобы война продолжалась еще 500 дней"

Клеверли призвал Путина вернуть домой российские войска и завершить войну уже сейчас.

Мир не может допустить затягивания войны в Украине еще на 500 дней, заявил глава МИД Британии Джеймс Клэверли.

Это заявление министр сделал время выступления на заседании Совета Безопасности ООН 17 июля.

"Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней", – сказал Клеверли.

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В своей речи британский министр напомнил, что Генассамблея ООН не раз призывала к миру, основанному на принципах Устава ООН и совместному убеждению, что сила не равна праву.

"(Мирный – ред.) план президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира", – отметил глава МИД Великобритании.

Он добавил, что международное сообщество стремится к справедливому и крепкому миру, поэтому Россия должна сделать этот выбор уже сегодня, выведя из Украины все свои войска.

"Господин Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас", — призвал Клеверли.

Он также заявил о необходимости продлить "зерновое соглашение", чтобы обеспечить продовольствием уязвимые страны и предотвратить повышение глобальных цен на продукты.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что исходя из ресурсов сторон, развязанная Россией война не может затянуться на годы или перерасти в замороженный конфликт.

Выход РФ из "зернового соглашения"

Что касается "зернового соглашения", то его срок действия истек 17 июля и в тот же день в России заявили, что не намерены продлевать это соглашение. Однако там заявили о готовности возвращения к нему, если будут исполнены требования РФ. Президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш договорились сотрудничать для возобновления поставок продовольствия путями в Черном море.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание, что Россия в одном тексте говорит о прекращении "зернового соглашения", а в другом – о приостановлении. Министр назвал позицию РФ безответственным шагом, ставящим под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

В Белом доме в то же время посоветовали Украине перевозить зерно по суше, железной дороге, грузовым транспортом.

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