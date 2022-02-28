Британия объявила следующие санкции против России: удар по банкам, "Газпрому", экспорту

Британия объявила следующие санкции против России: удар по банкам, "Газпрому", экспорту

Государство также возглавит усилия по отстранению РФ от Интерпола.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс объявила, что еще три российских банка попадут под санкции из-за вторжения России в Украину.

Об этом министр заявила в Палате общин.

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"Сегодня я могу сообщить Палате представителей, что буду вносить два новых законопроекта о санкциях. Первый вводит набор новых полномочий по финансовому сектору России. Он включает полномочия запрещать российским банкам проводить платежи в фунтах стерлингов", — заявила Трасс.

Британия также заморозит активы еще трех российских банков – ВЭБ, "Совкомбанка" и банка "Открытие".

Российские гиганты, такие как "Газпром", больше не смогут выпускать долговые обязательства или акции в Лондоне.

Под запрет попадет экспорт из Британии в Россию в ряде "критических секторов". Это высокотехнологичное оборудование: микроэлектроника, морское и навигационное оборудование. Это ослабит военно-промышленный потенциал России и станет тормозом для экономики на долгие годы.

Трасс предположила, что война России против Украины "может продлиться месяцы и годы", и сказала, что Британия "готова понести экономические жертвы", чтобы поддержать Украину, и будет поддерживать санкции "сколько это потребуется". Министр добавила, что она "настроена пойти намного, гораздо дальше" в применении санкций.

Британия также заявляет, что возглавит усилия по отстранению России от Интерпола.