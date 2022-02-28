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Британия объявила следующие санкции против России: удар по банкам, "Газпрому", экспорту

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Британия объявила следующие санкции против России: удар по банкам, "Газпрому", экспорту

Associated Press

Государство также возглавит усилия по отстранению РФ от Интерпола.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс объявила, что еще три российских банка попадут под санкции из-за вторжения России в Украину.

Об этом министр заявила в Палате общин.

"Сегодня я могу сообщить Палате представителей, что буду вносить два новых законопроекта о санкциях. Первый вводит набор новых полномочий по финансовому сектору России. Он включает полномочия запрещать российским банкам проводить платежи в фунтах стерлингов", — заявила Трасс.

Британия также заморозит активы еще трех российских банков – ВЭБ, "Совкомбанка" и банка "Открытие".

Российские гиганты, такие как "Газпром", больше не смогут выпускать долговые обязательства или акции в Лондоне.

Под запрет попадет экспорт из Британии в Россию в ряде "критических секторов". Это высокотехнологичное оборудование: микроэлектроника, морское и навигационное оборудование. Это ослабит военно-промышленный потенциал России и станет тормозом для экономики на долгие годы.

Трасс предположила, что война России против Украины "может продлиться месяцы и годы", и сказала, что Британия "готова понести экономические жертвы", чтобы поддержать Украину, и будет поддерживать санкции "сколько это потребуется". Министр добавила, что она "настроена пойти намного, гораздо дальше" в применении санкций.

Британия также заявляет, что возглавит усилия по отстранению России от Интерпола.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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