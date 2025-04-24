Британия передумала отправлять войска в Украину: The Times назвала причину

Британские военные / Фото иллюстративное British Army

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Великобритания передумала и больше не хочет отправлять войска в Украину.

Об этом пишет The Times.

Источники сообщили, что отправление сухопутных войск считается слишком рискованным из-за вероятности более масштабной войны в случае срыва соглашения о прекращении огня с Россией.

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Судя по смягчению подхода, Британия и Европа больше не планируют размещать сухопутные силы для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций в целях обеспечения мира.

Ожидается, что такой пересмотр военной поддержки Украины может привести к тому, что Москва пересмотрит свои красные линии для достижения мирного соглашения.

Вместо этого британские и французские военные инструкторы будут направлены на мероприятие Украины. Это позволит формально выполнить обещание о размещении войск на украинской территории, но они не будут находиться на линии фронта, не будут охранять ключевые объекты и защищать украинских солдат.

Западная авиация должна обеспечить контроль воздушного пространства Украины и прикрытие находящихся на суше западных военнослужащих. Турция, согласно наиболее вероятному сценарию, играет морскую роль в этих планах.

Снабжение оружия из Великобритании и Европы будет продолжаться, чтобы Украина сохраняла сильные позиции в случае нарушения Россией условий мирного соглашения.

Окончательные решения пока не приняты, и британское Министерство обороны отмечает, что не собирается полностью отказываться от идеи отправления военных — в любом виде — на территорию Украины.

Источник, участвующий в обсуждениях по созданию «коалиции желающих», прокомментировал планы по отправке десятков тысяч наземных войск так: «Риски слишком высоки, а сил недостаточно для такой задачи. Это всегда была позиция Великобритании. Франция, напротив, настаивала на более жестком подходе».

«Присутствие западных инструкторов само по себе дает чувство уверенности, но это не сдерживающий фактор и не сила защиты», — добавил источник, отмечая, что опасность втягивания в более широкую войну в случае срыва перемирия считается слишком серьезной.

Также существует опасение, что развертывание масштабного контингента в Украине может ослабить восточный фланг НАТО непосредственно в странах-членах Альянса.

По информации издания, британские и французские официальные лица пытаются убедить президента Трампа встретиться с Владимиром Зеленским в субботу после похорон Папы Римского, чтобы сгладить напряженность и продвинуться в переговорах.

The Times утверждает, что операция Interflex — миссия обучения украинских военных на территории Великобритании — завершится до конца года. Обучение будет перенесено на Львовщину.

Однако в Украине есть опасения, что любые учебные подразделения могут быть выведены по первым признакам угрозы — как это уже произошло с британскими военными накануне полномасштабного вторжения.

«Сейчас наша задача найти точку соприкосновения, при которой Украине не придется отказываться от всех своих принципиальных позиций», — добавил дипломатический источник издания.

Ранее Великобритания рассматривала возможность разместить в Украине свой военный контингент сроком на пять лет.